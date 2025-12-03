Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Karim Sow'a ilgi!
Giriş Tarihi: 3.12.2025 13:17

Beşiktaş'tan Karim Sow'a ilgi!

Süper Lig'de 6.sırada bulunan Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları kapsamında İsviçre'de Lausanne-Sport forması giyen Karim Sow ile ilgileniyor.

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İsviçre'de Lausanne-Sport forması giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Karim Sow ile ilgileniyor. 1.98 boyundaki futbolcu, bu sezon takımının formasıyla 18 karşılaşmaya çıktı ve 1.545 dakika süre aldı.

Sow, sahada kaldığı dakikalar içerisinde 1 asist katkısı verirken, 6 sarı-1 kırmızı kart gördü. Karim Sow'u Lausanne-Sport takımıyla olan sözleşmesi, 2028 yılına kadar devam ediyor.

