Beşiktaş’tan Karim Sow’a ilgi!

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İsviçre'de Lausanne-Sport forması giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Karim Sow ile ilgileniyor. 1.98 boyundaki futbolcu, bu sezon takımının formasıyla 18 karşılaşmaya çıktı ve 1.545 dakika süre aldı.

Sow, sahada kaldığı dakikalar içerisinde 1 asist katkısı verirken, 6 sarı-1 kırmızı kart gördü. Karim Sow'u Lausanne-Sport takımıyla olan sözleşmesi, 2028 yılına kadar devam ediyor.