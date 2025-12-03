Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde sahada beklenen performansı gösteremedi.
Futbolcular maçın ardından soyunma odasında "10 dakikamız daha olsaydı kazanırdık"
düşüncesini paylaştı. İşte sarı-lacivertli takımda göze batan aksaklıklar:
1-EDERSON
boşta oyuncu bulamadı, top ayağına geldiğinde tercihleri genellikle yanlış oldu. Beklenenin aksine isabetsiz toplar gönderen deneyimli kaleci, boşta hiç takım arkadaşını bulamadı ve zor toplar denedi.
2-EDSON
ve İsmail oyun kuramadı.
Fenerbahçe geriden oyun kurmada zorluklar yaşadı. Genellikle uzun toplarla oynayan sarılacivertlilerde, bu topların çoğunda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı başarılı oldu.
3-ASENSIO
kayboldu, forvet hattından beklediği desteği göremeyince istediği işleri gerçekleştiremedi.
4-GALATASARAY'IN
beklerindeki boşluk iyi değerlendirilemedi.
Kazımcan tarafına baskı yapılmadı, Nene de beklentileri karşılayamadı.
5-TEDESCO'NUN
hamleleri geç geldi. En-Nesyri 63 dakika sahada kaldı, Fred 80'de oyuna dahil oldu. Geç yapılan değişikliklerle golü geç bulan Fenerbahçe'de futbolcular, "10 dakikamız daha olsaydı maçı kazanabilirdik" düşüncesini aralarında paylaştı.