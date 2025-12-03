Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor’dan kupada farklı galibiyet!
Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur Eleme maçında Eyüpspor evinde ağırladığı 3. Lig ekibi Çankaya SK’yı 6-1’lik skorla farklı mağlup etti ve gruplarda mücadele etme hakkını kazandı.

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Eleme maçında Çankaya SK'yi konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 6-1 kazandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller: Şeşlar, Metehan Altunbaş, Ampem, Samu Saiz (P), Sadia ve Legowski'den gelirken, Çankaya SK'da ise takımı adına tek golü Tunahan Akpınar kaydetti.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

