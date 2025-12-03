‘İcardi tokadı hak ediyor!’

Arjantinli
eski futbolcu Maxi Lopez, ülkesinde bir TV programına konuk oldu ve Mauro İcardi ile eski eşi Wanda Nara'ya karşı sert sözler kullandı. "Wanda seni çocukları dövmekle suçladı" sorusuna Lopez, "Ben asla çocuklarıma, bir kadına, kimseye el kaldırmam. Bir tokadı hak eden biri var, kim olduğunu biliyorsunuz, ama ben İcardi'ye bile el kaldırmadım.
Neden hak ettiğini düşünüyorum? Çünkü ayrılırken beni arıyordu ve çocuklarıma ulaşıyordu, onları hoş olmayan durumların içinde bırakıyordu" yanıtını verdi. İcardi'nin, çocuklarından biri olan Benedicto'ya şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin ise "Bu, Benedicto'nun okulda anlattığı ve benim de kısa süre önce öğrendiğim bir şey"
diye konuştu.