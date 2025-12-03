Trabzonspor’da Fatih Tekke’den galibiyet sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda evinde Vanspor'u 2-0 yenerek gruplara kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi. İşte Tekke'nin açıklamaları...

"Zor oldu yine. Rakibin savunmasını açmak, üretmek... İlk yarı üretemedik. Daha sakin kalıp oynamamız gerekiyordu. Bazen birebirler, ikiye ikiler doğru oynamadık. Rakibin hızlı hücum ve duran top haricinde gözükmedi. Bence iyi mücadele ettiler. ikinci yarı oyuncuların yerlerinin değişmesi, biraz daha inisiyatif almaları ile biraz daha iyiydik."

"ONURALP'İ KUTLARIM"

"Maçın kritik noktası Onuralp. O kadar top gelmeden özellikle iki top geldi. İlki de kritik ama ikincisi daha kritik. Çok tehlikeli 2 topu çıkarmak genç oyuncu için kutlarım."