Ziraat Türkiye Kupası: 7 gollü maçta tur atlayan Karagümrük oldu!

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Melih Aldemir, Kemal Mavi, Cem Özbay

Esenler Erokspor: Mehmet İdin, Oğulcan Kestane (Dk. 82 Furkan Muhammed Güney), Nzaba, Anıl Seyfettin Yaşar, Batuhan Kalafat, Yusuf Yücer (Dk. 82 Emir Kartal Tonbil), Efe Oktar (Dk. 86 Tugay Bulgurcu), Muhammed Emin Yağmur (Dk. 46 Oğuz Kurtuluş), Muhammet Harun Genç, Altar Han Hidayetoğlu (Dk. 62 Yasin Bozdemir), Yusuf Arda Özyurt

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Kerem Yandal, Atakan Çankaya (Dk. 46 Esgaio), Anıl Yiğit Çınar, Burhan Ersoy (Dk. 56 Muhammed Kadıoğlu), Balkovec (Dk. 75 Ugrekhelidze), Barış Kalaycı, Alper Demirol (Dk. 56 Kranevitter), Johnson, Berkay Özcan, Serginho (Dk. 46 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray

Goller: Dk. 10, 38 ve 90 Gray, Dk. 12 Serginho, Dk. 22 Atakan Çankaya (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 28 ve 51 Altar Han Hidayetoğlu (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Efe Oktar (Esenler Erokspor), Dk. 79 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

9. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Gray, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki Johnson'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda üst direğe çarpan top auta çıktı.

10. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Johnson'un savunmanın arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Gray, Nzaba'dan sıyrılıp kale sahasının sol çaprazından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

12. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan kullanılan korner atışında Johnson kale sahasına ortaladı. Kaleci Mehmet İdin'in sektirdiği top arka direkteki Serginho'ya geldi. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kafayla boş kaleye gönderdi: 0-2.

22. dakikada fark 3'e çıktı. Esenler Erokspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sol kanattaki Balkovec'te kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Atakan Çankaya, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-3.

28. dakikada Esenler Erokspor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Arda Özyurt, son çizgiye inip kale sahasına hareketlenen Altar Han Hidayetoğlu'na pasını gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 1-3.

38. dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha attı. Johnson'un pasında soldan ceza sahasına giren Berkay Özcan, rakibinden sıyrılıp kale sahası içindeki Gray'e pasını aktardı. Bu futbolcu plase bir vuruşla yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-4.

51. dakikada Esenler Erokspor farkı yeniden 2'ye indirdi. Sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Muhammet Harun Genç, ceza sahası içine girip son çizgiye inerek penaltı noktası üzerine çıkardı. Bu bölgeye hareketlenen Altan Han Hidayetoğlu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-4.

90. dakikada Fatih Karagümrük 5. golünü kaydetti. Johnson'un ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gray, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu penaltı noktası üzerinden yerden vurarak topu ağlara yolladı: 2-5.

Maçı 5-2 kazanan Fatih Karagümrük, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

