Bana sağ kanat lazım!

Futbolda ikinci transfer dönemi 5 Ocak 2026'da başlayacak, 26 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe de ara dönemde kadrosundaki eksikleri gidermek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Tedesco, yönetimle yaptığı görüşmede sağ kanada ihtiyacı olduğunu vurgulayarak önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi.
İtalyan çalıştırıcı, istediği oyuncunun özelliklerini de sol ayaklı ve dribbling özelliği yüksek olarak belirtti. Kerem Aktürkoğlu ve Nene'yi sol kanatta kullanmayı planladığını,
bu nedenle sağ taraf için özel bir profile ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Mevcut rotasyonda yer alan Oğuz Aydın'ın ise yapılacak transferin yedeği olarak düşünüldüğü ifade edildi. Ara transfer döneminde stoper ve santrfor takviyesi için de çalışmalar başladı.