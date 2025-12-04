Şota gönderildi Belözoğlu geldi

Lig'de kötü bir sezon geçiren ve 13 puanla 14. sırada bulunan Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. 52 yaşındaki Gürcü hoca ile lacivert-beyazlılar, Türkiye Kupası'na da 3. turda Kahta 02'ye yenilerek veda etmişti. Kasımpaşa, takımın başına geçmesi için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, kısa süre içinde nihai kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.