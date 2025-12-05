Böylesi görülmedi

Süper Lig'de teknik direktör sirkülasyonu son sürat devam ediyor. 18 takımda 12 teknik adam gitti, yerlerine yenileri geldi. İlk hoca değişikliği 2. hafta sonunda Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir ile yaşanırken ardından İstanbul ekiplerinde operasyonlar başladı. F.Bahçe'nin Mourinho'nun yerine Tedesco'yu getirmesi dünya gündemine otururken Beşiktaş da Solksjaer'i gönderdi.

Sergen Yalçın, yuvaya geri döndü. Başakşehir'de ise Çağdaş Atan koltuğunu Nuri Şahin'e devredip, Recep Uçar'dan boşalan Konyaspor'un başına geçti. Eyüpspor'da Selçuk Şahin- Orhan Ak, Kayserispor'da ise Gisdol-Djalovic devir teslimleri oldu. Antalyaspor ile göreve başlayan Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinden ayrılınca Kasımpaşa'ya imza attı. Licka ile yollarını ayıran Karagümrük, koltuğu Onur Can'a emanet ederken İlhan Palut'un da Çaykur Rize serüveni sona erdi.