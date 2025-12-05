CANLI | Galatasaray’ın konuğu Samsunspor! Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Samsunspor'u konuk ediyor.
RAMS Park'a oynanan mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'de geride kalan 14 müsabakada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde haftaya lider girdi.
Bu sezon 14 lig maçında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.
İŞTE G.SARAY'IN İLK 11'İ:
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sanchez, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Samsunspor XI: Okan, Zeki, Borevkovic, van Drongelen, Tomasson, Eyüp Aydın, Emre Kılınç, Makoumbou, Holse, Musaba, Ndiaye
CİMBOM EVİNDEKİ SON 25 MAÇI KAYBETMEDİ
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 25 lig maçında 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.
Ligdeki 14 müsabakada 29 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 9 gol gördü. Galatasaray, artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin (31) ardından ligin en golcü ikinci ekibi konumunda bulunan Galatasaray, Göztepe'den (7) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.
SON 4 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.