CANLI | Galatasaray’ın konuğu Samsunspor! Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu...

SON 4 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.

Son 4 haftada karşılaştığı Trabzonspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a ise 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte sadece Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.