Okan Buruk’tan Samsunspor maçı sonrası penaltı isyanı!

Karşılaşmanın son anlarında Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda Kazımcan'ın elinin doğal konumda olduğunu belirten Okan Buruk, hakemlerin aynı pozisyonlarda farklı kararlar verebildiğini söyledi. Okan Buruk, "Bu dönem bizim için zor geçiyor. Maç yoğunluğu, sert maçlar ve kadro yapımızla birlikte. Geçen maçla aynı 11 ile başladık. İlk yarı iyi oynadık, iyi başladık. Rahat bir 45 dakika oynadık. Lemina'nın sakatlığı, ilk yarı oyunda tuttuk. İlk yarıyı bitirmesini istedim. Devam edemeyeceğini söyleyince çıkartmak zorunda kaldık. Devamında yorgunluklar oldu. Tam olarak hazır olmayan oyuncularımız da var. Kulübeden dakika olarak katkı almamız zor. Yunus'u 25 dakika düşünüyorduk. Berkan da uzun süredir antrenmana çıkmıyordu. Arda ve Davinson'u yer değiştirdik. 2-1 sonrasında rakibimizin atakları vardı. Bizim de girmeye çalıştığımız pozisyonlar oldu. 3'üncü golü bulsak daha rahat olabilirdi. Kazımcan'ın penaltı pozisyonu var. Bizim için de 2 tane VAR incelemesi oldu, sonuç olumsuz çıktı. Bu kadar şanssız bir gece mi olur dediğim bir gol yedik. Topun bizi sevmediği bir gece olarak değerlendirirken, Barış'ı beke aldık. Arda'yı oyundan alma nedenim taktikseldi. Genç bir oyuncu, çok üzüldü. Bizim için çok değerli. Süre buluyor. Taktiksel olarak Barış'ı beke alıp önde 2 forvete döndük. Son dakika penaltı pozisyonu. Biz 2 penaltı, 1 kırmızı bekledik. Benim görüşüm kolun doğal konumunda oldu. Buna yakın pozisyonları gördük. Hakem orada penaltı verseydi kimse bir şey diyemezdi. Benim görüşüm kolun doğal konumda olduğu. Burada verilecek her karara saygı duymak gerekir. Real Madrid maçında buna benzer bir şey oldu. Karar değişebiliyor. Başka bir şey olsaydı saygı duyacaktık. Nasıl Kazımcan'ın ayağına küçük bir basma denildiği gibi. Davinson'un pozisyonuna kırmızı verilebilir. Sallai topa bakarken bastı kırmızı gördü. Gençlerbirliği maçında rakip oyuncu bastı, görmedi. İkinci gol öncesi Davinson'a faul yapıldı. Top taca çıktı, golü yedik. Orada faul de verebilirdi. Benzer pozisyonlarda Berkan sarı kart gördü. Rakip görmedi. Hakemin takdiri saygı duymak gerekiyor. Benzer şeyler de bugün farklı kararlar verdi" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN BURALARI BAŞARILI ŞEKİLDE GEÇMEKTİ'

İlkay Gündoğan'ın performansından mutlu olduğunu dile getiren Buruk, "İlk yarıda oyunu yönetirken, bizde kalmasında önemli rol oynadı. Gençlerbirliği maçında İlkay'ı 30 dakika oynatmayı düşünüyordum. Zorunluluktan 45 dakika oynattık. Şampiyonlar Ligi maçı, Fenerbahçe maçı, bugün maça çıktı, 4 gün sonra maça çıkacak. Tam olarak yüzde 100 olmadan bu kadar maç oynamaları, süreleri uzun oldu. Fenerbahçe maçında çıkartma sebebim sakatlıktı. Daha diri, daha az maç, rotasyon yapacağımız durumda oyuncularımıza yükleniyoruz. Sakatlık riskini de alıyoruz. Mecbur kaldım yani. Oyuncu değiştiremiyorum. Maç öncesinde düşünüyorum. Şu oyuncuya bir şey olursa, ne olacak. Hiçbir bölgede oyuncum kalmadı. Bir tek santrfor olarak Icardi kaldı. Arda genç bir oyuncu. Berkan, Yunus gibi isimler sakatlıktan döndü. Buna benzer bir durumu geçen sene şubat ayında Avrupa'da yaşamıştık. Bu sene de yaşadık. Gerçek gücümüzü bulacağız. Önemli olan buraları başarılı şekilde geçmekti. Fenerbahçe'yi yenecektik. Son dakika golle berabere kaldık. Bu dönemde eksiklerden dolayı zorlandık. Burada oyuncuların performanslarını değerlendirmemek lazım, üst üste çok maç oynadılar" ifadelerini kullandı.