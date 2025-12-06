Gol düellosunda kazanan Amed

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. İstanbul'da oynanan maçı Amed, 4-3 kazandı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Kosoko (Dk. 71 Oğuz Yıldırım), Burak Öksüz, Glumac, Serkan Göksu, Djokanovic, Benny, Bardhi, Atalay Babacan (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Barış Ekincier (Dk. 71 Talha Bartu Özdemir), Batuhan Çelik
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Traore, Poko, Moreno (Dk. 86 Çekdar Orhan), Dia Saba (Dk. 77 Celal Hanalp), Fernando (Dk. 61 Afena-Gyan), Diagne
Goller: Dk. 37 Poko, Dk. 41 Burak Öksüz (Kendi kalesine), Dk. 73 Afena Gyan, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 ve 53 Batuhan Çelik, Dk. 79 Benny (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 81 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 89 Burak Öksüz (Eminevim Ümraniyespor)