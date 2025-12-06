Sipay Bodrum FK, Bandırma deplasmanında zirve takibini sürdürmek istiyor

Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmadan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde Bodrum İlçe Stadyumu tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Takımda Celal ve Murat'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği, Okita ve Musah Mohammed'in küçük sakatlıklarının bulunduğu öğrenildi. Ali Aytemur ve Berşan'ın ise cezası sebebiyle kadroda yer almayacağı belirtildi. Bu isimler dışında yeşil-beyazlı ekipte eksik bulunmuyor.

BURHAN EŞER: DEPLASMANDA ARTIK KAZANMALIYIZ

Mücadele öncesi değerlendirme yapan Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Kupada kardeş takım mücadelesinde tur atlayıp gruplara kalmamız önemliydi. Bodrum FK armasının olduğu her maç bizim için önemlidir. Son 2 deplasman maçımız istediğimiz şekilde bitmedi. Deplasman oyunumuzla ilgili istediğimiz seviyede değiliz, onu geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz, onunla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Deplasmandan artık 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Bandırmaspor uzun yıllardır bu ligde mücadele eden iddialı bir takım. Ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi, iç sahada onlar da etkili oynuyor. Hedefimiz üst sıralar. Bu nedenle iç saha, deplasman fark etmeksizin galibiyetler almamız lazım" dedi.

İSMAİL TARIM: VERİLEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİM

Sipay Bodrum FK'nın genç oyuncusu İsmail Tarım ise, "Muğla derbisi güzel bir maç oldu. Kupada gruplara kaldık ve ilerlemek istiyoruz. Ligde iyi durumdayız sadece biraz deplasman grafiğimiz kötü, onun farkındayız. Performansımızı daha ileriye çekmeye çalışıyoruz. Gelecek 2 deplasman maçından 6 puan almak istiyoruz. İyi gidiyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Hocamız forma şansı verdiği zaman en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.