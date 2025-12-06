SON DAKİKA! Başakşehir – Fenerbahçe | Maçta ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Pazartesi günü derbide puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BAŞAKŞEHİR XI: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Fayzullaev, Harit, Da Costa.
FENERBAHÇE XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Oğuz, Talisca, Duran.
FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 7 MAÇI KAZANDI
Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, son 6 lig maçında hanesine 3 puan yazdıran taraf olurken, 2023 Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağladı ve oynadığı son 7 maçta galibiyet elde etti.
Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.
LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI
Fenerbahçe, ligde 14 haftada 32 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kanarya, bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 7 karşılaşmaya çıktı. 5'ini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
Fenerbahçe, deplasmanda en son Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler son 3 deplasmanda 12 gol kaydetti.