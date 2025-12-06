SON DAKİKA! Başakşehir – Fenerbahçe | Maçta ilk 11’ler belli oldu...

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 7 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, son 6 lig maçında hanesine 3 puan yazdıran taraf olurken, 2023 Türkiye Kupası finalinde de üstünlük sağladı ve oynadığı son 7 maçta galibiyet elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022'de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

LİGİN NAMAĞLUP TAKIMI

Fenerbahçe, ligde 14 haftada 32 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray derbisinde aldığı beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kanarya, bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor.