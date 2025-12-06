Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü deplasmanda 3 golle kazandı!

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 3-1'lik skorla kaybetti.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, G. Mumcu Taştan, Kurtuluş Aslan
Serikspor: Erten Ersu, Ertan Taşgın, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Silva (Şahverdi Çetin dk. 66), Kerem Şen (Gökhan Karadeniz dk. 66), Şeref Özcan (Ayaz Yükseloğlu dk. 90), Berkovskiy, Amaral, Gökhan Altıparmak (Iliya Berkovskiy dk. 76, Sadygov dk. 88)
Yedekler: Ayaz Yükseloğlu, Ender Güneş, Baha Karakaya, Tunahan Başak
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Hüseyin Bulut, Ali Dere, Mexer, Erkam Develi, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 71), Ezeh (Hagi dk. 81), İshak Karaoğul, Fernandes (Halil Can Ayan dk. 90), Diouf (Ali Akman dk. 81)
Yedekler: Abdullah Çelik, Emre Satılmış, Emirhan Küçüksolak, Eren Sami Poyraz, Süleyman Luş, Tahsin Özler
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Berkovskiy (dk. 76) (Serikspor), Fernandes (dk. 8 pen.), Ezeh (dk. 23), Diouf (dk. 49) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Silva (Serikspor), Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü)