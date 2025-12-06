Yüksel Yıldırım: Samsunspor’un ve Türk futbolunun adaleti gasp edildi

Samsunpor, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Galatasaray deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Maçın ardından Samsunspor ve Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, son dakikalarda yaşanan ancak hakemin penaltı olarak değerlendirmediği pozisyona ilişkin sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Maçın oynandığı 5 Aralık Cuma günü için 'Türk futbolunun kara Cuması' olarak tarihe geçtiğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "Biz Samsunspor FK olarak bu açık haksızlık karşısında susmayacağız! Bu kararın arkasındaki tüm sorumluların hesap vermesi için elimizden gelen en sert tepkiyi vereceğiz! Büyük Samsunspor taraftarı! Merak etmeyin, bu kirli oyuna en güzel cevabı, birlikte daha sıkı kenetlenerek ve gelecek maçlarda zaferler kazanarak vereceğiz. Birlikte başaracağız ve Birlikte yükseleceğiz! Unutmayın, Samsunspor asla kimseye diz çökmez ve çökmeyecektir!" diye konuştu.

'HER FIRSATTA MÜSABAKA HAKEMLERİNİN VAHİM KARARLARIYLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTAYIZ'

Samsunspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, "Bu gece tam anlamıyla futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen, müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir. Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır. Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını bir an evvel gereğini yapmaya davet ediyoruz. Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin" ifadelerine yer verildi. (DHA)