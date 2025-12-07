Arda Gülerli Real Madrid’e evinde şok! Puan farkı 4’e çıktı...

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. dakikada Williot Swedberg kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı. Real Madrid'de Fran Garcia, 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Alvaro Carreras da 90+3'te direkt kırmızı kart görerek Real Madrid'i 9 kişi bıraktı.

Celta Vigo, Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2006 yılından sonra ilk kez mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Real Madrid 36 puanda kaldı ve lider Barcelona ile arasındaki fark 4'e çıktı. Celta Vigo ise puanını 19 yaptı.