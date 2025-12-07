Fatih Tekke: “Umudu yeşerten bu çocuklar”

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Bugün kavga ettik. Kavgadan kaçmadık. Oyunumuzda eksikler var ama ilk yarı çok iyiydik. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecbur stopere aldım. Çok başarılıydı. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz." dedi.

"2. Sıradasınız, 34 puan. Yorum yapmak ister misiniz?" sorusuna deneyimli teknik adam, "Maç maç gidiyoruz. Umudu yeşerten bu çocuklar, benim oyuncularım. Hepsiyle gurur duyuyorum. Alkışı hak ediyorlar." İfadelerini kullandı.