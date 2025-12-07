Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı!
Giriş Tarihi: 7.12.2025 16:35

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Trendyol Süper Lig'în 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Başkent temsilcisi, Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Oğulcan Ülgün'ün golüyle 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Gençlerbirliği Koita ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

Puanını 14 yapan kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. 8 puanla son sırada kalan Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u konuk edecek.

