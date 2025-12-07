Gençlerbirliği 3 puanı 3 golle aldı!

İKİNCİ YARI FARKI AÇTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Gençlerbirliği Koita ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

Puanını 14 yapan kırmızı-siyahlılar, gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. 8 puanla son sırada kalan Fatih Karagümrük ise Kocaelispor'u konuk edecek.