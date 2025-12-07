Kenan Yıldız’ın golü Juventus’a yetmedi!

İtalya Serie A 14. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı. Diego Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 78. dakikalarda Hojlund kaydetti. Juventus'un tek golü 59. dakikada Kenan Yıldız'dan geldi.

Napoli bu sonuçla birlikte puanını 31'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Juventus ise 23 puanla 7. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek. Napoli ise Udinese'ye konuk olacak.