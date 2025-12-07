Kocaelispor ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
18'inci dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
42'nci dakikada Ahmet Oğuz'un sol taraftan kullandığı uzun taç atışında, Serdar Dursun'un kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
47'nci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Haidara ortasını yaptı. Kale önünde yaşanan karambolde Churlinov'un röveşatasında top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
55'inci dakikada Show'un pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tayfur'un ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top sağdan auta çıktı.
86'ncı dakikada Can Keleş'in ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu. Top kaleci Gianniotis'te kaldı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli
HAKEMLER: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
KOCAELİSPOR: Jovanovic - Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 81 Petkovic), Nonge (Dk. 58 Can Keleş), Churlinov (Dk.81 Rivas), Serdar Dursun
KASIMPAŞA: Gianniotis - Espinoza, Arous, Opoku, Owusu, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 84 Szalai), Yusuf Barasi (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk.84 Kubilay Kanatsızkuş)
SARI KARTLAR: Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - Espinoza, Yusuf Barasi (Kasımpaşa)