Ozan Tufan: “Aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor…”

Ozan Tufan, Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Deneyimli futbolcu, yaptığı açıklamada, "10 kişi kaldığımızda da çok iyi mücadele ettik. Onuachu'nun defansa gelip yardım etmesi ve diğer takım arkadaşlarımızın bunu görüp katkı vermesi bizi mutlu etti. Şehir ve takım olarak çok iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

Ozan Tufan, maçın son bölümünde yaşanan pozisyonla ilgili ise, "O pozisyon aklıma geldikçe yüreğim ağzıma geliyor. Hepimiz can havliyle gittik." ifadelerini kullandı.