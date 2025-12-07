Zeki Çelik’in kırmızı kart gördüğü maçta Roma mağlup oldu

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Cagliari'ye 1-0 kaybetti.

Unipol Domus Stadı'ndaki karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Maçın 52. dakikasında milli oyuncu Zeki Çelik, gole giden rakip oyuncuyu düşürmesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Roma'nın 10 kişi devam ettiği karşılaşmada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Gianluca Gaetano'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayırıldı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 14'e çıkarırken üst üste 2. kez yenilen Roma ise 27 puanda kaldı.