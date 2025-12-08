Amerika’da devrim VAR! Artık o kararlara da müdahale edecek

Kırmızı kart veya köşe vuruşu ile ilgili yanlış kararların tüm Dünya Kupası'nı mahvedebileceğini söyleyen Collina, "Bence hepimizin hedefi sahada doğru kararlar almak olmalı. Ana kriter gecikme olmaması.

Kornerlerde fizyolojik bir gecikme oluyor. Çünkü korner verildiğinde stoperlerin gelmesi bekleniyor. Zaman kaybına ve haksız kararlara yol açmamak için yeni bir süreç başlatıyoruz" dedi.

Dünya Kupası'nda VAR, korner kararlarına ve ikinci sarı kartın kullanımıyla ilgili devreye girecek. Bu uygulama gelecek sezon ise ligde ve diğer organizasyonlarda da uygulanacak.