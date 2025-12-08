Beşiktaş’tan devre arası hakem tepkisi! Sosyal medyadan olay paylaşımlar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'tan devre arasında hakem tepkisi geldi.
ARKA ARKAYA PAYLAŞIMLAR
Siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi. Beşiktaş Kulübü, resmi X hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.
YORUMSUZ! pic.twitter.com/nZacc8pEj3— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2025
Siyah-beyazlılar ayrıca yedikleri ilk golün ofsayt çizgisi fotoğrafını kullanarak, "Yorumsuz!" notunu düştü.
