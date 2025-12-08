Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan devre arası hakem tepkisi! Sosyal medyadan olay paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 8.12.2025 21:20 Son Güncelleme: 8.12.2025 21:21

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'tan devre arasında arka arkaya tepki dolu paylaşımlar geldi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'tan devre arasında hakem tepkisi geldi.

ARKA ARKAYA PAYLAŞIMLAR

Siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+2. dakikada penaltı bekledi. Beşiktaş Kulübü, resmi X hesabından Jota Silva'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından "Kime VAR, kime YOK!" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar ayrıca yedikleri ilk golün ofsayt çizgisi fotoğrafını kullanarak, "Yorumsuz!" notunu düştü.

