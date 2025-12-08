CANLI | Beşiktaş’ın konuğu Gaziantep FK! Sergen Yalçın ilk 11’ini belirledi...

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.

Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi. Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.