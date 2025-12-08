CANLI | Beşiktaş’ın konuğu Gaziantep FK! Sergen Yalçın ilk 11’ini belirledi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 14 müsabakanın 6'sından galip ayrılan Gaziantep FK, 4'er beraberlik ve yenilgiyle rakibinin bir basamak altında 7. sırada haftaya giriş yaptı.
SERGEN YALÇIN'IN 11 TERCİHİ:
Beşiktaş XI: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Jota, Toure
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR
Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.
Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti. Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.
EVİNDE 3 MAÇTIR YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.
Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu. Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.
EN FARKLI SONUÇLAR
Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.
Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi. Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.
Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.