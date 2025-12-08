Evde huzur arıyor!

BU sezon yaşadığı kayıplarla taraftarını üzüntüye sevk eden Beşiktaş, özellikle evinde mutlu olamıyor. Sahasında son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Kartal, bugün Gaziantep'i yenerek şanssızlığını kırmak istiyor. Ara transfer döneminde 4 ya da 5 takviye planlayan siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın öncelikle sahadan iyi sonuçlar alıp devre arasına sağlıklı bir şekilde girmek istediği kaydedildi. Gelecek hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, Gaziantep maçı bu nedenle çok daha kritik bir önem taşıyor. Lig arasına zirve ile puan farkını azaltarak girmeyi arzulayan teknik heyet, oyuncuları bu noktada Gaziantep ile oynanacak zorlu karşılaşmaya motive ediyor.