Fenerbahçe’de Becao kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de, Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Rodrigo Becao, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

ANTRENMAN PERFORMANSI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Uzun süreli sakatlıktan döndükten sonra yaklaşık 3 aydır takımla çalışmalarını sürdüren Becao'nun antrenman performansı yeterli görülmedi. 15 Aralık 2024'te çapraz bağında yırtık tespit edilen Brezilyalı stoper, daha sonra geçen 1 yıllık sürede sadece 1 maçta 6 dakika süre alabildi. 29 yaşındaki Becao, bu dönemde 39 maç kaçırdı. 2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle toplam 69 maçta kadroda yer alamadı.

Öte yandan teknik heyet kararıyla kadroda düşünülmeyen Rodrigo Becao ile ara transfer döneminde yollar ayrılacak.