Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. kez karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.

"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

DEPLASMAN PERFORMANSI

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.

Fransız takımlarına karşı son deplasman galibiyetini 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 yenerek alan Galatasaray, 24 yılda rakip sahada iyi bir sonuç elde edemedi.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI SKORLAR

Galatasaray'ın Fransa temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Kulvar Tarih Maç Skor 1988-1989 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 Mart 1989 Monaco-Galatasaray 0-1 1988-1989 UEFA Şampiyonlar Ligi 15 Mart 1989 Galatasaray-Monaco 1-1 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Mart 1994 Monaco-Galatasaray 3-0 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 Mart 1994 Galatasaray-Monaco 0-2 1996-1997 Kupa Galipleri Kupası 17 Ekim 1996 Galatasaray-PSG 4-2 1996-1997 Kupa Galipleri Kupası 31 Ekim 1996 PSG-Galatasaray 4-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 12 Eylül 2000 Galatasaray-Monaco 3-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 25 Ekim 2000 Monaco-Galatasaray 4-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 6 Aralık 2000 Galatasaray-PSG 1-0 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 31 Mart 2001 PSG-Galatasaray 2-0 2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi 26 Eylül 2001 Nantes-Galatasaray 0-1 2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 Ekim 2001 Galatasaray-Nantes 0-0 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi 12 Eylül 2006 Galatasaray-Bordeaux 0-0 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi 22 Kasım 2006 Bordeaux-Galatasaray 3-1 2007-2008 UEFA Kupası 25 Ekim 2007 Bordeaux-Galatasaray 2-1 2008-2009 UEFA Avrupa Ligi 18 Şubat 2009 Bordeaux-Galatasaray 0-0 2008-2009 UEFA Avrupa Ligi 26 Şubat 2009 Galatasaray-Bordeaux 4-3 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 Ekim 2019 Galatasaray-PSG 0-1 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi 11 Aralık 2019 PSG-Galatasaray 5-0 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi 30 Eylül 2021 Olimpik Marsilya-Galatasaray 0-0 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi 25 Kasım 2021 Galatasaray-Olimpik Marsilya 4-2

MONACO İLE 7. MAÇ

Galatasaray, Monaco ile tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında 1989 ile 2000 arasında yapılan 6 karşılaşmanın 2'sini sarı-kırmızılı ekip, 3'ünü Fransız temsilcisi kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 7 gole, Monaco 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, deplasmanda Monaco ile yaptığı 3 müsabakada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İki ekip arasındaki ilk randevu olan 1 Mart 1989'daki maçı 1-0 kazanan "Cimbom" sonrasındaki mücadeleleri 3-0 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

GALATASARAY İLE MONACO ARASINDA YAPILAN MAÇLAR ŞÖYLE:

Sezon Kulvar Tarih Maç Skor 1988-1989 UEFA Şampiyonlar Ligi 1 Mart 1989 Monaco-Galatasaray 0-1 1988-1989 UEFA Şampiyonlar Ligi 15 Mart 1989 Galatasaray-Monaco 1-1 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 2 Mart 1994 Monaco-Galatasaray 3-0 1993-1994 UEFA Şampiyonlar Ligi 16 Mart 1994 Galatasaray-Monaco 0-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 12 Eylül 2000 Galatasaray-Monaco 3-2 2000-2001 UEFA Şampiyonlar Ligi 25 Ekim 2000 Monaco-Galatasaray 4-2

Monaco'nun Türk takımlarına karşı sınavı

Fransa Ligi temsilcisi, UEFA turnuvalarında Türk takımlarıyla 12 kez karşılaştı.

Kırmızı-beyazlılar, 6 kez karşılaştığı Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile ikişer kez mücadele etti. Monaco, söz konusu maçların 5'ini kazanırken, 5'inden de mağlubiyetle ayrıldı. İki mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Monaco, iç sahada Türk takımlarını konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 kez mağlup oldu.