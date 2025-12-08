Gençler kazandı, Volkan Demirel ayrıldı!

Gençlerbirliği, 2 haftalık mağlubiyet serisini sahasındaki 3-0'lık Fatih Karagümrük maçı ile noktaladı. 29. dakikada Oğulcan Ülgün ile öne geçen Başkent ekibi, 65'te Sekou Koita ve 74'te Metehan Mimaroğlu skoru belirledi. Puanını 14 yapan Gençlerbirliği, düşme hattından uzaklaştı. Karagümrük ise 8 puanla ligde son sırada yer alıyor.31 Ekim'de Gençlerbirliği'nin başına geçen Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. 44 yaşındaki hoca, "Ben görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum.dedi.