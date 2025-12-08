Gençlerbirliği’nde Metin Diyadin ile görüşme sürerken şok gelişme!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Gençlerbirliği'nde yeni bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM DEĞİŞTİ, VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ

Gençlerbirliği'nde gerçekleştirilen kongrede sürpriz bir sonuç çıktı ve kulübün yeni başkanı Arda Çakmak oldu. Başkanlık koltuğuna oturulmasının hemen ardından teknik direktör Volkan Demirel, görevinden istifa ederek kulüpten ayrıldı. Yeni yönetim vakit kaybetmeden takımın başına geçecek ismi belirlemek için harekete geçti.

DİYADİN İLE GÖRÜŞME, ANCAK GELİŞMELER ŞAŞIRTTI

Yönetimin ilk temas kurduğu isimlerden biri, Gençlerbirliği'ni yakından tanıyan deneyimli teknik adam Metin Diyadin oldu. Kulüp yetkilileri, Diyadin ile bir toplantı yaparak anlaşma zemini aradı. Ancak görüşmeler devam ederken Diyadin ailesiyle ilgili beklenmedik bir haber gündeme oturdu.