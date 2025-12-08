Güven sarsıldı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, öğrencileri için "Bu çocuklar alkışı hak ediyor" dedi. Genç hoca, "Allah'a şükür devam ediyoruz.
Oyuncularımla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. 10 kişi kaldık. Bek yok, stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık" diye konuştu. Tekke, G.Saray-Samsun maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında ise "Herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor"
ifadelerini kullandı.