Kerem’e yeni formül

F.Bahçe'de teknik heyet, kanatlardan alınan verimi artırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın bu sezonun en önemli transferi olarak renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun düşük performansı eleştiri oklarını beraberinde getirdi. Teknik direktör Tedesco'nun, Kerem'in yanı sıra Nene ile de özel bir toplantı yapacağı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı, iki oyuncuyla bire bir görüşerek beklentilerini detaylı şekilde aktaracak ve son maçlardaki hataları video analizleriyle futbolculara izlettirecek. Kerem'i çizgiye yakın kullanan genç hoca, yıldız oyuncuyu iç forvet rolüne yaklaştırıp ceza sahasına daha sık girmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ve Benfica'da forma giyerken zaman zaman 10 numarada görev alıyordu.