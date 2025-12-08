Monaco’ya çifte plan!

Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, 6. haftada Monaco'ya konuk olacak. 14. sırada yer alan sarıkırmızılı takım, Fransa'da kazanarak ilk 24'ü garantilemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'u ise sakat oyuncuların çokluğu düşündürüyor. Cezaları Avrupa'da da geçerli Eren Elmalı ve Metehan dışında ismi UEFA listesine eklenmeyen Kazımcan, sakatlıkları geçmeyen Singo ve Jakobs, Monaco'ya karşı yok. Samsunspor maçını tamamlayamayan Lemina'nın ağrıları geçmedi. Tedavisi devam eden yıldız oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Lemina yetişirse joker Sallai sol beke geçecek ve son iki maçtaki düzen Kazımcan- Sallai değişikliği dışında devam edecek. Lemina yetişmezse Barış Alper mecburen sağ beke çekilecek ve yüzde yüz hazır olmamasına rağmen Yunus Akgün ilk 11'e girecek.



A PLANI (LEMINA'LI)



Uğurcan

Sanchez

Lemina

Abdülkerim

Sallai

Torreira

İlkay

Sane

Sara

Barış

Osimhen

B PLANI (LEMINA'SIZ)



Uğurcan

Barış

Sanchez

Abdülkerim

Sallai

Torreira

İlkay

Sane

Sara

Yunus

Osimhen

JOKERIN SÖZLÜK ANLAMI: BARIŞ ALPER YILMAZ

Sarı-kırmızılı formayı 174 kez giyen ve 29 gol atıp 26 defa da asist üreten Barış Alper Yılmaz, her mevkide elinden geleni yaparak takımın da jokeri oldu. Sol kanatta 70, sağ kanatta 63 ve santrfor olarak da 13 maçta görev alan milli oyuncu, 9'ar kez sağ ve sol bekte oynayıp 6 defa orta sahanın sağında, 3 kez on numarada, 1 defa da orta sahanın solunda yer aldı.



RAKİBİNİ DEVİR CEBİNİ DOLDUR

Şampiyonlar Ligi'nde Aslan'ın sıralamasını yakından ilgilendirecek Monaco maçı için yönetim de kesenin ağzını açtı. İstanbul'da kaybedilen US Gilloise maçının telafisini Monaco'da yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda 1 milyon Euro prim verilecek. Fransa'da kazanması halinde UEFA'dan 2.1 milyon Euro başarı ödülü alacak Galatasaray, bu paranın yarısını takıma ayırdı.



FLORYA'DA İDMAN 2. LOUİS'TE TOPLANTI

Galatasaray bugün Monaco maçına yönelik son taktik çalışmasını Kemerburgaz'da gerçekleştirecek. Sarıkırmızılı takım bugün 12.30'da tesiste antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Fransa'nın yolunu tutacak. Teknik direktör Okan Buruk saat 22.00'de Monaco'nun 2. Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.