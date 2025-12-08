Muçi fırtına kopardı!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, golleriyle takımını taşımaya devam ediyor... Bordo-mavili formayla kendisini bulan Arnavut yıldız; son 3 maçta ağları sarsarak, takımının kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor'da 12 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta geçen sezon 38 karşılaşmada toplam 7 kez fileleri havalandırmıştı.Trabzonspor'da sarı gören Onuachu cezalı duruma düştü. Pina'ya da direkt kırmızı kart çıktı. İki oyuncu, bordo-mavililerin önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Onuachu maçın son bölümünde savunmada görev yaptı.Olaitan'ın 2 vuruşunu önce Batagov ardından Serdar önledi. En sonda ise havalanan meşin yuvarlağa Janderson kafayla vurdu ve Ozan Tufan çizgide müdahale etti.Heliton'un kafa vuruşu direkten döndü.Göztepe, bu sezon evindeki ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.