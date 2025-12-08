Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muçi fırtına kopardı!
Giriş Tarihi: 8.12.2025

Muçi fırtına kopardı!

İzmir’de takipçisi Göztepe’yi deviren Trabzonspor, F.Bahçe’yi geçip ikinci sıraya yükseldi. Son haftalardaki performansını dün de sürdüren Arnavut yıldız, iki kez ağları sarstı. Ev sahibi takımın tek sayısı Dennis'ten geldi. Pina direkt kırmızı ve Rhaldney ise çift sarıdan oyun dışı kaldı. Bordo-mavili ekip, yenilmezlik serisini 10, galibiyet serisini ise 3 maça çıkardı

Muçi fırtına kopardı!
  • ABONE OL
ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, golleriyle takımını taşımaya devam ediyor... Bordo-mavili formayla kendisini bulan Arnavut yıldız; son 3 maçta ağları sarsarak, takımının kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor'da 12 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta geçen sezon 38 karşılaşmada toplam 7 kez fileleri havalandırmıştı.

ONUACHU VE PİNA BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Trabzonspor'da sarı gören Onuachu cezalı duruma düştü. Pina'ya da direkt kırmızı kart çıktı. İki oyuncu, bordo-mavililerin önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Onuachu maçın son bölümünde savunmada görev yaptı.

İKİ KIRILMA ANI
DAKİKA 67: Olaitan'ın 2 vuruşunu önce Batagov ardından Serdar önledi. En sonda ise havalanan meşin yuvarlağa Janderson kafayla vurdu ve Ozan Tufan çizgide müdahale etti. 90+8: Heliton'un kafa vuruşu direkten döndü.

1
Göztepe, bu sezon evindeki ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muçi fırtına kopardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz