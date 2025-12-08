Muçi fırtına kopardı!

ÜÇTE ÜÇ YAPTI
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, golleriyle takımını taşımaya devam ediyor... Bordo-mavili formayla kendisini bulan Arnavut yıldız; son 3 maçta ağları sarsarak, takımının kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Trabzonspor'da 12 maçta 5 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta geçen sezon 38 karşılaşmada toplam 7 kez fileleri havalandırmıştı.
ONUACHU VE PİNA BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Trabzonspor'da sarı gören Onuachu cezalı duruma düştü. Pina'ya da direkt kırmızı kart çıktı. İki oyuncu, bordo-mavililerin önümüzdeki hafta Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Onuachu maçın son bölümünde savunmada görev yaptı.
İKİ KIRILMA ANI
DAKİKA 67:
Olaitan'ın 2 vuruşunu önce Batagov ardından Serdar önledi. En sonda ise havalanan meşin yuvarlağa Janderson kafayla vurdu ve Ozan Tufan çizgide müdahale etti. 90+8:
Heliton'un kafa vuruşu direkten döndü.
Göztepe, bu sezon evindeki ilk yenilgisini Trabzonspor'dan aldı. Sarı-kırmızılı takım, daha önceki 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti.