Orkun Kökçü: Bu maçları kazanamazsanız lige tutunamazsınız

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"PUAN ALAMADIĞIMIZDA BU HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Mücadelenin ardından konuşan yıldız orta saha, "Açıkçası en önemlisi bizim için galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız." dedi.

"DAHA İYİ GÜNLER GÖRMEK İSTİYORUZ"

Takımın istikrarsızlığına da dikkat çeken milli yıldız, "Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor! Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü! Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇLARI KAZANAMAZSAN LİGE TUTUNAMAZSIN"

Galibiyet serisinin olmamasının baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Kökçü, büyük takım sorumluluğunu hatırlatarak şu yanıtı verdi:

"Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Hiç kimseyi küçümsemeden söylüyorum, bu maçları kazanmamız gerekiyor. Yoksa lige tutunamazsın."

"BİZİM İÇİN DE ZOR"

Rakiplerin gücüne de değinen kaptan, "Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.