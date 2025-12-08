Semih geri dönüyor!

Beşiktaş, milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u sezon başında 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralamıştı.
Yeni takımında düzenli forma şansı bulamayan genç forvet için çarpıcı bir gelişme yaşandı. La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre; Semih, devre arasında Beşiktaş'a geri dönebilir. 20 yaşındaki futbolcunun, beklentilere cevap veremediği ve kariyeri için önemli bir kararın eşiğinde olduğu vurgulandı.
Haberde milli futbolcunun Cagliari'den ayrılma ihtimalinin giderek daha gerçekçi bir senaryoya dönüştüğü belirtilirken, genç ismin yeniden siyahbeyazlı takımda forma giymek istediği aktarıldı. İtalya Serie A'da 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan teknik direktör Fabio Pisacane yönetimindeki Cagliari, kümede kalma savaşı veriyor.