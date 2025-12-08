Trabzonspor’dan Göztepe’ye teşekkür!

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve ligde 2. sıraya yerleşti. Fırtına, karşılaşmanın ardından İzmir ekibine teşekkür etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Deplasmanda Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada; Takımımız, Yönetim Kurulumuz ve taraftarlarımız Göztepe Kulübü tarafından son derece samimi ve misafirperver bir şekilde karşılanmıştır.

Başta Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Yönetim Kurulu olmak üzere, Büyük Göztepe taraftarına ve Ege'nin incisi İzmir'e, Takımımıza, Yönetim Kurulumuza ve taraftarlarımıza gösterilen içten misafirperverlik için teşekkür ederiz."