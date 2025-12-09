CANLI | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco deplasmanında! Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Allard Lindhout'un yapacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Monaco XI: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun.
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
CİMBOM 5 MAÇTA 9 PUAN TOPLADI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.
Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.
OSIMHEN SERİYİSÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK
Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.
Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.
LEROY SANE FORM TUTTU
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak.
Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi. Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çık
MONACO, İSTİKRARLI PERFORMANS SERGİLEYEMEDİ
Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.
Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.
Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.
Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.