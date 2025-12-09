CANLI | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco deplasmanında! Okan Buruk’un 11 tercihi belli oldu...

OSIMHEN SERİYİSÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.

Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.