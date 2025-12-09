Okan Buruk'tan sakatlık sitemi! "Bir kaleci kalmıştı..."

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Bizim için değerli oyuncular yok. İkili mücadele kazanan oyuncuların eksikliğini ikinci yarı yaşadık. 9 puan, 2 maç var. Yolumuza devam edeceğiz. Atletico Madrid maçını kazanmak ve hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız.

Şimdi lig maçlarımız var, onlara bakacağız. Atletico Madrid maçına çok daha hazır olacağız. Kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Biz de üzgünüz."

"Şampiyonlar Ligi'nde iki maçı kaybettik. Aslında bu maçları kazanıp 'İlk 8'e girer miydik?' diyorduk... Bu tür bir rakip yakalayıp maçı kaybetmek bizi üzdü."

"Bir sakatlanmayan kaleci kalmıştı... Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma var... MR sonrası durumu belli olacak."