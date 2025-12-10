39 yaşındaki Sergio Ramos’a dev talip!

Meksika ekibi Monterrey'den ayrılan 39 yaşındaki Sergio Ramos'a, Manchester United'ın teklif yaptığı öne sürüldü.

Cadena SER'in haberine göre; Manchester United, ocak ayı transferi için İspanyol yıldız Sergio Ramos'a teklif yaptığı aktarıldı.

HEDEF AVRUPA

Geçtiğimiz sezon Monterrey ile iyi bir performans sergileyen Sergio Ramos, Meksika ekibinin sözleşme yenileme isteğini reddetti. Bunun gerekçesi olarak ise ''Avrupa'da forma giyme isteği'' olduğu ifade edildi. 39 yaşındaki tecrübeli savunmacının, kariyerini büyük liglerden birinde devam ettirmek istediği iddia edildi.

Sergio Ramos'un şu an başka teklifleri de değerlendirme altına aldığı söyleniyor. Manchester United ile de görüştüğü ancak şu ana kadar somut bir anlaşma olmadığı bildirildi. Sürecin henüz erken olduğunu ifade eden Ramos cephesi, gelecek bütün teklifleri görmek istediği aktarıldı.

Monterrey forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan İspanyol savunma oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı.