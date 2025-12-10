Bir sakatlanmayan kalecimiz kalmıştı

Maç sonrasında tek tek tüm oyuncularını tebrik ederek soyunma odasına gönderen Okan Buruk, kaçan fırsatların altını çizdi. Maçın son bölümünde 1-1'i bulma fırsatını da teptiklerini vurgulayan 51 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: "İlk yarıda atamadıklarımız var, sadece girdiğimiz pozisyonlar değil... Son final paslarında da hatalar yaptık. Değerlendirsek, ikinci yarıya çok daha rahat çıkabilirdik.Atletico maçında çok daha iyi, çok daha hazır olacağız. Son iki maçı kazanıp belki ilk 8 yapar mıyız diyorduk.