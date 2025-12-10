Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chelsea, 16 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 15:34

Chelsea, 16 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı!

Premier Lig devi Chelsea’nin Avrupa’dan çok sayıda talibi bulunan Muhammad Zango’nun transferini bitirdiği iddia edildi.

Chelsea, 16 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı!
  • ABONE OL

Chelsea, U17 turnuvasında parlayan ve adından söz ettiren 16 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu Muhammad Zango'yu kadrosuna kattı.

Chelsea diğer Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği oyuncuyu renklerine bağladı.

Muhammad Zango yeni sezonda kiralık olarak Strasbourg forması giyeceğini açıkladı. Fabrizio Romano'nun yaptığı haberde Chelsea'nin genç oyuncu ile sözleşme imzladığını yazarken, oyuncunun yeni sezonda kiralık olarak Strasbourg forması giyebileceğini açıkladı.

Ülkesinin Cascades takımında forma giyen Burkina Fasolu genç oyuncu, 10 numara ve sağ kanat mevkiinde forma giyiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea, 16 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz