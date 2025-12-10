Chelsea, 16 yaşındaki genç yeteneği kadrosuna kattı!

Chelsea, U17 turnuvasında parlayan ve adından söz ettiren 16 yaşındaki Burkina Fasolu oyuncu Muhammad Zango'yu kadrosuna kattı.

Chelsea diğer Avrupa kulüplerinin de ilgilendiği oyuncuyu renklerine bağladı.

Muhammad Zango yeni sezonda kiralık olarak Strasbourg forması giyeceğini açıkladı. Fabrizio Romano'nun yaptığı haberde Chelsea'nin genç oyuncu ile sözleşme imzladığını yazarken, oyuncunun yeni sezonda kiralık olarak Strasbourg forması giyebileceğini açıkladı.

Ülkesinin Cascades takımında forma giyen Burkina Fasolu genç oyuncu, 10 numara ve sağ kanat mevkiinde forma giyiyor.