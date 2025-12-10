Fenerbahçe, Norveç’e geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın Norveç temsilcisi Brann'ın konuğu olacak. Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'nda Willy Delajod düdük çalacak. Delajod'un yardımcılıklarını ise yine federasyondan Erwan Finjean ve Valentin Evrard üstlenecek.

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde özel uçakla Norveç'e geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bergen'e giden sarı-lacivertli kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşti.

Fenerbahçe'nin Brann maçı kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri."