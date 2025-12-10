Fenerbahçe’de Brann maçı mesaisi tamamlandı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon hareketleriyle devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman çalışıldı.

Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo antrenmanda yer almazken sakatlığını yeni atlatan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalıştı.

Öte yandan antrenman öncesinde Levent Mercan'ın doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları da çalışmayı takip etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın TSİ 23.00'te Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.