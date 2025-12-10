Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski’nin durumu belli oluyor!

Fenerbahçe'de iyiden iyiye gözden düşen Sebastian Szymanski'nin menajeri, kulüple görüşmek için İstanbul'a gelecek. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki futbolcunun gelen teklifleri menajeriyle beraber düşüneceği iddia edildi.

YENİ DURAĞI LYON MU?

Takvim'in haberine göre; Yaz transfer döneminin sonlarına yaklaşırken Lyon ile adı anılan yıldız futbolcu için Fransız kulübünün tekrar bir girişimde bulunabileceği ifade edildi.