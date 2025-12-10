Fethiyespor’dan Galatasaray maçı öncesi stadyum açıklaması!

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Türkiye Kupası A Grubu'daki rakiplerinden Galatasaray'la 2'nci haftada iç sahada oynayacağı maçın stadı hakkında açıklamada bulundu. Fethiye İlçe Stadı'nın kapalı tribününün bu sezon çürük raporuyla yıkılması nedeniyle maçın Muğla'da başka bir stada alınabileceği iddiaları gündeme gelirken, kulüp Galatasaray karşılaşmanın Fethiye'de yapılacağını belirtti. Grupta ilk hafta 24 Aralık'ta Boluspor deplasmanına çıkacak Fethiyespor, 13-15 Ocak arasında Galatasaray'la tarihinde ilk kez rakip olacak.

Kulübün açıklamasında, "Son günlerde, Galatasaray Spor Kulübü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği doğmuştur. Sayın vekilimiz Kadem Mete tarafından yapılan açıklamada esas vurgulamak istediği husus, maçın herhangi bir zorunluluk durumunda Fethiye dışında oynanması gerekse bile mutlaka Muğla ili sınırları içinde kalmasının önemiydi. Bu süreçte göstermiş olduğu hassasiyet ve Fethiye'mizin menfaatlerini koruma yönündeki yaklaşımı için kendisine teşekkür ederiz" denildi.

Fethiyespor yönetimi açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi: "TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, karşılaşmanın Fethiye Şehir Stadyumu'nda oynanmaması için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Stadyumumuz tüm gereklilikleri karşılamakta olup, teknik ve güvenlik açısından hiçbir engel bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili tüm kurumlarla tam uyum içerisinde çalışmaktayız. Bu karşılaşma Fethiye için büyük bir vitrindir. Fethiyespor, kuruluşundan beri ilk defa Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine ev sahipliği yapacaktır. Turizmin gözbebeği olan şehrimiz için bu, hem tanıtım hem de prestij açısından önemli bir fırsattır. Galatasaray gibi değerli bir rakibi Fethiye'de ağırlamak, ilçemiz ve kulübümüz adına büyük gurur kaynağıdır. Organizasyonun sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için tüm hazırlıklarımız titizlikle yapılmalıdır. Karşılaşmanın Fethiye'mizde oynanması için gerekli tüm şartlar sağlanmıştır."