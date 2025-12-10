Futbolda genç milli takımların Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekimine TFF adına Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba ve Genç Milli Takımlar İdari Müdür Yardımcısı Cenk Balcı katıldı.

Türkiye, 2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi Birinci Tur kurasında 2. Grup'ta Kosova, Ermenistan ve Cebelitarık ile eşleşti. Grup maçları, 24-27-30 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.

Sonbahar aylarında oynanacak ikinci turdan önce yükselme ve düşme durumları belirlenecek ve ardından üçüncü tur maçları 2027 baharında yapılacak. Turnuvanın ev sahipliğini yapacak Çekya'da aynı zamanda final turnuvası da gerçekleştirilecek.

2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi Birinci Tur grupları şöyle:

- A Ligi:

A1 Grubu: Belçika, Slovenya, İsveç, Kıbrıs

A2 Grubu: İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İskoçya

A3 Grubu: Çekya, Finlandiya, Ukrayna, Estonya

A4 Grubu: Almanya, Avusturya, İsrail, Bosna Hersek

A5 Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İspanya, Bulgaristan

A6 Grubu: Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Kazakistan

A7 Grubu: Fransa, İsviçre, Macaristan, Galler

- B Ligi:

B1 Grubu: Danimarka, Romanya, Andorra, Lihtenştayn

B2 Grubu: Türkiye, Kosova, Ermenistan, Cebelitarık

B3 Grubu: Slovakya, Belarus, Letonya, San Marino

B4 Grubu: Norveç, Arnavutluk, Lüksemburg, Malta

B5 Grubu: Hollanda, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Moldova

B6 Grubu: Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan

B7 Grubu: İzlanda, Karadağ, Gürcistan

- Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 11. Grup'ta

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası Birinci Turunda 11. Grup'ta yer alacak.

Milli takım, Kuzey Makedonya, Macaristan ve San Marino ile mücadele edecek. Millilerin yer aldığı 11. Grup'ta maçlar 11-14-17 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.

Toplam 14 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar 2027 yılının bahar aylarında oynanacak A Ligi'nin ikinci turuna yükselecek. Geride kalan 26 takım ise B Ligi ikinci turuna dahil olacak.

A Ligi ikinci turunun 7 grup lideri 2027 yazında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. 2027 yılının yaz aylarında oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine ise Letonya ev sahipliği yapacak.

Takımlar Letonya'da oynanacak finallerde, Katar'da düzenlenecek 2027 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer almak için de yarışacak.

2026-2027 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası birinci tur grupları şu şekilde oluştu:

1. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Galler, Estonya

2. Grup: Almanya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan

3. Grup: İspanya, İsviçre, İsrail, Lihtenştayn

4. Grup: İsveç, İskoçya, Finlandiya, Arnavutluk

5. Grup: Slovakya, Norveç, Hollanda, Malta

6. Grup: Portekiz, Sırbistan, Bulgaristan, Andorra

7. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Cebelitarık

8. Grup: Çekya, Slovenya, Belarus, Moldova

9. Grup: Karadağ, Polonya, Ukrayna, İngiltere

10. Grup: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Ermenistan

11. Grup: Türkiye, Kuzey Makedonya, Macaristan, San Marino

12. Grup: Belçika, Hırvatistan, Letonya, Kosova

13. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Faroe Adaları

14. Grup: Kazakistan, Avusturya, Gürcistan

- Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da 6. Grup'ta yer alacak

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda 6. Grup'ta İtalya, Slovakya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Milliler, grup maçlarını 25-28-31 Mart 2026 tarihlerinde İtalya'da oynayacak.

Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 28 Haziran-11 Temmuz 2026 tarihlerinde finallerde karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi Galler 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur grupları şöyle:

1. Grup: Almanya, Avusturya, Yunanistan, İsveç

2. Grup: İngiltere, Portekiz, Polonya, Sırbistan

3. Grup: Hırvatistan, Fransa, Norveç, İsviçre

4. Grup: Çekya, Danimarka, Belçika, Letonya

5. Grup: Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Kuzey İrlanda

6. Grup: İtalya, Türkiye, Slovakya, Macaristan

7. Grup: İspanya, Hollanda, Finlandiya, Slovenya

- Ay-yıldızlılar, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 6. Grup'ta mücadele edecek

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi ikinci tur kura çekiminde 6. Grup'ta İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.

Grup maçlarına 15-18-21 Mart 2026 tarihlerinde Kuzey İrlanda ev sahipliği yapacak.

A Ligi ikinci turunda 7 grup lideri ve ev sahibi Estonya 2026 yazında düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi ikinci tur grupları şöyle:

- A Ligi:

A1 Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Kuzey Makedonya

A2 Grubu: İzlanda, Portekiz, İtalya, Romanya

A3 Grubu: İsveç, Karadağ, Yunanistan, Norveç

A4 Grubu: Çekya, Kazakistan, Avusturya, Danimarka

A5 Grubu: Belçika, Kıbrıs, Sırbistan, İsviçre

A6 Grubu: İspanya, Türkiye, İskoçya, Kuzey İrlanda

A7 Grubu: İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Polonya

- B Ligi:

B1 Grubu: İsrail, Faroe Adaları, İngiltere, Estonya

B2 Grubu: Bulgaristan, Litvanya, Malta, Azerbaycan

B3 Grubu: Galler, Gürcistan, San Marino, Andorra

B4 Grubu: Finlandiya, Bosna Hersek, Moldova, Cebelitarık

B5 Grubu: Macaristan, Lüksemburg, Ermenistan, Lihtenştayn

B6 Grubu: Ukrayna, Letonya, Arnavutluk

B7 Grubu: Hollanda, Belarus, Kosova