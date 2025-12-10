Futbolda genç milli takımların Avrupa şampiyonalarındaki rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde yapılan kura çekimine TFF adına Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba ve Genç Milli Takımlar İdari Müdür Yardımcısı Cenk Balcı katıldı.
Türkiye, 2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası B Ligi Birinci Tur kurasında 2. Grup'ta Kosova, Ermenistan ve Cebelitarık ile eşleşti. Grup maçları, 24-27-30 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.
Sonbahar aylarında oynanacak ikinci turdan önce yükselme ve düşme durumları belirlenecek ve ardından üçüncü tur maçları 2027 baharında yapılacak. Turnuvanın ev sahipliğini yapacak Çekya'da aynı zamanda final turnuvası da gerçekleştirilecek.
2026-2027 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi Birinci Tur grupları şöyle:
- A Ligi:
A1 Grubu: Belçika, Slovenya, İsveç, Kıbrıs
A2 Grubu: İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, İskoçya
A3 Grubu: Çekya, Finlandiya, Ukrayna, Estonya
A4 Grubu: Almanya, Avusturya, İsrail, Bosna Hersek
A5 Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İspanya, Bulgaristan
A6 Grubu: Portekiz, Sırbistan, Yunanistan, Kazakistan
A7 Grubu: Fransa, İsviçre, Macaristan, Galler
- B Ligi:
B1 Grubu: Danimarka, Romanya, Andorra, Lihtenştayn
B2 Grubu: Türkiye, Kosova, Ermenistan, Cebelitarık
B3 Grubu: Slovakya, Belarus, Letonya, San Marino
B4 Grubu: Norveç, Arnavutluk, Lüksemburg, Malta
B5 Grubu: Hollanda, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Moldova
B6 Grubu: Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan
B7 Grubu: İzlanda, Karadağ, Gürcistan
- Milliler, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 11. Grup'ta
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2026-2027 UEFA Avrupa Şampiyonası Birinci Turunda 11. Grup'ta yer alacak.
Milli takım, Kuzey Makedonya, Macaristan ve San Marino ile mücadele edecek. Millilerin yer aldığı 11. Grup'ta maçlar 11-14-17 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'de oynanacak.
Toplam 14 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar 2027 yılının bahar aylarında oynanacak A Ligi'nin ikinci turuna yükselecek. Geride kalan 26 takım ise B Ligi ikinci turuna dahil olacak.
A Ligi ikinci turunun 7 grup lideri 2027 yazında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. 2027 yılının yaz aylarında oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine ise Letonya ev sahipliği yapacak.
Takımlar Letonya'da oynanacak finallerde, Katar'da düzenlenecek 2027 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer almak için de yarışacak.
2026-2027 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası birinci tur grupları şu şekilde oluştu:
1. Grup: İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, Galler, Estonya
2. Grup: Almanya, Kuzey İrlanda, Litvanya, Azerbaycan
3. Grup: İspanya, İsviçre, İsrail, Lihtenştayn
4. Grup: İsveç, İskoçya, Finlandiya, Arnavutluk
5. Grup: Slovakya, Norveç, Hollanda, Malta
6. Grup: Portekiz, Sırbistan, Bulgaristan, Andorra
7. Grup: İzlanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Cebelitarık
8. Grup: Çekya, Slovenya, Belarus, Moldova
9. Grup: Karadağ, Polonya, Ukrayna, İngiltere
10. Grup: Fransa, İtalya, Lüksemburg, Ermenistan
11. Grup: Türkiye, Kuzey Makedonya, Macaristan, San Marino
12. Grup: Belçika, Hırvatistan, Letonya, Kosova
13. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi, Romanya, Faroe Adaları
14. Grup: Kazakistan, Avusturya, Gürcistan
- Türkiye, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da 6. Grup'ta yer alacak
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Turu'nda 6. Grup'ta İtalya, Slovakya ve Macaristan ile karşılaşacak.
Milliler, grup maçlarını 25-28-31 Mart 2026 tarihlerinde İtalya'da oynayacak.
Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Galler, 28 Haziran-11 Temmuz 2026 tarihlerinde finallerde karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Galler 2026 yazındaki finallere doğrudan katılacak.
UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur grupları şöyle:
1. Grup: Almanya, Avusturya, Yunanistan, İsveç
2. Grup: İngiltere, Portekiz, Polonya, Sırbistan
3. Grup: Hırvatistan, Fransa, Norveç, İsviçre
4. Grup: Çekya, Danimarka, Belçika, Letonya
5. Grup: Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Kuzey İrlanda
6. Grup: İtalya, Türkiye, Slovakya, Macaristan
7. Grup: İspanya, Hollanda, Finlandiya, Slovenya
- Ay-yıldızlılar, 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 6. Grup'ta mücadele edecek
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası A Ligi ikinci tur kura çekiminde 6. Grup'ta İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.
Grup maçlarına 15-18-21 Mart 2026 tarihlerinde Kuzey İrlanda ev sahipliği yapacak.
A Ligi ikinci turunda 7 grup lideri ve ev sahibi Estonya 2026 yazında düzenlenecek UEFA Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.
UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası A ve B Ligi ikinci tur grupları şöyle:
- A Ligi:
A1 Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Kuzey Makedonya
A2 Grubu: İzlanda, Portekiz, İtalya, Romanya
A3 Grubu: İsveç, Karadağ, Yunanistan, Norveç
A4 Grubu: Çekya, Kazakistan, Avusturya, Danimarka
A5 Grubu: Belçika, Kıbrıs, Sırbistan, İsviçre
A6 Grubu: İspanya, Türkiye, İskoçya, Kuzey İrlanda
A7 Grubu: İrlanda Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Polonya
- B Ligi:
B1 Grubu: İsrail, Faroe Adaları, İngiltere, Estonya
B2 Grubu: Bulgaristan, Litvanya, Malta, Azerbaycan
B3 Grubu: Galler, Gürcistan, San Marino, Andorra
B4 Grubu: Finlandiya, Bosna Hersek, Moldova, Cebelitarık
B5 Grubu: Macaristan, Lüksemburg, Ermenistan, Lihtenştayn
B6 Grubu: Ukrayna, Letonya, Arnavutluk
B7 Grubu: Hollanda, Belarus, Kosova