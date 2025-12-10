Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK’dan Tayyip Talha çıkışı: Kırık var
Giriş Tarihi: 10.12.2025

Gaziantep FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu ve 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un yüzünde kırık tespit edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tayyip Talha, rakip kaleci Ersin Destanoğlu'nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir. Tüm futbolseverler tarafından "VERİLMEYEN PENALTI" olarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz perşembe günü (yarın) ameliyat olacaktır" denildi.
