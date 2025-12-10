Gaziantep FK’dan Tayyip Talha çıkışı: Kırık var

FK, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olduğu ve 2-2 berabere kaldığı maçta sakatlanan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un yüzünde kırık tespit edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, "Tayyip Talha, rakip kaleci Ersin Destanoğlu'nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir.Oyuncumuz perşembe günü (yarın) ameliyat olacaktır" denildi.