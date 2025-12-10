Hepsi Can atıyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ara transfer için çalışmalarını sürdürürken Alman basınından önemli bir iddia geldi. Borussia Dortmund forması giyen Emre Can için Süper Lig'in 3 büyük kulübü de harekete geçti. Frankfurt doğumlu olan ve kariyeri boyunca Frankfurt, Bayern Münih, Leverkusen, Liverpool, Juventus, Dortmund formaları giyen oyuncu, 2020-21 sezonunda 25 milyon Euro bonservisle Juventus'tan Dortmund'a gelmişti. Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan 31 yaşındaki ön libero, aynı zamanda Almanya Milli Takım forması giyiyor. Bu sezon Dortmund'da 5 resmi maçta sadece 299 dakika süre alan ve bir de gol atan Emre Can'ın hedefinin takımda kalmak olduğu, Alman kulübü, oyuncunun satışına izin verebileceği haberde yer aldı.

TAKIM NORVEÇ YOLCUSU

Ligde olduğu gibi Avrupa'da da son iki maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, yarın Brann'la karşılaşacak. Takım sabah yapacağı idmanın ardından Norveç'e uçacak. Tedesco yolculuk öncesi 12.00'de basın toplantısı düzenleyecek.